La periodista Vicky Dávila publicó en su cuenta de X una grave denuncia, en donde asegura que desde hace varios meses le han escrito a su correo electrónico algunos mensajes intimidantes en donde buscan silenciarla respecto a su labor.

En los mensajes, se han detallado lugares e incluso rutinas de su familia, hechos que, según ella, la ponen directamente en riesgo.

Llevo casi 2 años recibiendo por correo amenazas de un personaje que se hace llamar Álvaro. En algunas ocasiones, me advierte que “calladita” me veo más “bonita”. Que no arriesgue a mi “familia”, que me estoy buscando unos “buenos putazos”. Algunos de estos correos también hablan… pic.twitter.com/NofV7vqY45

— Vicky Dávila (@VickyDavilaH) February 12, 2024