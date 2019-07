El debate se dio este miércoles en el programa de Dávila, en W Radio, y cuando se tocó el tema de mujeres que denuncian haber sido acosadas sexualmente por conductores de ambos servicios, la periodista expuso su caso.

“Yo recuerdo que a mí me pasó algo horrible cuando tenía como unos 18 años, en un taxi en Cali. Recuerdo que iba en la parte de atrás, y cuando me bajé el señor sacó el ‘pirulín’ y me lo mostró. El conductor del taxi”, contó la directora del programa en La W.