Hoyos Medina escribe: “Miren… Para ésto [sic] es que sirve el libre desarrollo de la personalidad Sres de la @CConstitucional”. Así presenta el video de unos niños que fuman en una sórdida esquina en donde varios de ellos comparten cigarros humeantes.

Esa es la manera como Hoyos Medina descalifica la decisión de la Corte Constitucional de tumbar los dos artículos del Código de Policía que prohibían consumir licor y drogas en espacios públicos.

Las escenas no pueden ser más dramáticas: el grupo de niños, casi todos con uniformes escolares y con morrales a la espalda, revolotean por el lugar compartiendo los cigarros del alucinógeno, sin darse cuenta de que alguien los graba desde una ventana.

Y, efectivamente, duele ver a los menores en esas condiciones. Impacta la destreza con que todos toman bocanadas de humo. Imposible no pensar en su futuro.

El asunto es que, de acuerdo con los comentarios en esa misma red social, el terrible cuadro fue grabado en otro país (unos dicen que en India y otros que en México), lo cual deja completamente en fuera de lugar el lamento de la vicepresidenta de Colombia: “Dolor de patria!!!”.

De inmediato, un rosario de críticas se le colgó a la publicación de Ramírez:

No se le puede pedir mucho, es la vicepresidenta de #Venezuela

Otra Chismosa, señora ese vídeo no es acá, pero ahora quiere ser la vice de México. Lejos hablemos de la operación Orión y su responsabilidad en la misma.

Ni el vídeo es en Colombia, ni la decisión de la Corte cambia que eso suceda o no, esto ha pasado con adolescentes desde siempre. Igual con el alcohol … Usted solo politiza el tema, irresponsable generar lucha de poderes.

un video mexicano? Ay @mluciaramirez es cierto que es una preocupación, pero no desinforme ni use estrategias de gente inescrupulosa, eso no se hace. La invito a poner colegios en colombia con nombre propio para luchar ahí, con investigaciones serias.

Me dió verguenza ajena!

