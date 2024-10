Por: Caracol TV

El secretario de Gobierno del municipio de Argelia, Cauca, Pablo Daza, criticó una fotografía en donde aparece la viceministra de Defensa, Daniela Gómez, acompañada por la directora de Sustitución de Cultivos Ilícitos, Gloria Miranda.

Ambas viajaron el fin de semana a El Plateado, corregimiento tomado por las Fuerzas Militares para expulsar a las disidencias de las Farc en cabeza de alias Iván Mordisco.

Ante la polémica, la viceministra habló en Noticias Caracol en vivo y dijo que “es curioso que él lo diga porque justamente ese día pudimos hablar y concretar varias de las versiones. Ellos nos han solicitado que los proyectos se hagan por intermedio de la Alcaldía y no directamente desde el Gobierno”.

La funcionaria agregó que “realmente no nos íbamos a quedar ahí. En este momento, El Plateado no está estabilizado. Allí, tanto los funcionarios del Gobierno Nacional como las Fuerzas Militares y la Policía Nacional son objetivo militar por parte de las disidencias de la Carlos Patiño”.

La viceministra aseguró que irá a El Plateado el 21 de octubre y “esperamos poder trabajar de la mano de la alcaldía municipal, claro, si ellos tienen la voluntad de trabajar con el Gobierno”.

La fotografía ente las dos funcionarias ha sido calificada por muchos como inoportuna.

“Para nosotras no era un paseo”: viceministra Daniela Gómez La funcionaria respondió a los señalamientos así: “Esa fue una foto legítima y genuina de un momento para nosotras. Con Gloria Miranda venimos trabajando desde el año anterior, hemos intentado ingresar en cuatro ocasiones a El Plateado y no había sido posible.

Desde diciembre del año anterior, Gloria consiguió 300.000 millones de pesos para poder hacer la sustitución de cultivos ilícitos en El Plateado. No obstante, no hemos contado con las condiciones de seguridad necesarias. Así que para nosotras era un triunfo poder llegar allá”.

Incluso, dijo que “las personas que están criticando son una matriz de oposición al Gobierno y es gente que no conoce su territorio. A nosotras nos parece también cuestionable que solo se hable de la foto de dos mujeres jóvenes porque fotos había muchas, incluso de los comandantes de las Fuerzas Militares”.

Por último, Daniela Gómez puntualizó que “la única foto cuestionada fue la de Gloria y la mía, que somos dos mujeres jóvenes que estamos haciendo todo lo que podemos por transformar el Cauca y este país en general.

Lastimosamente, nuestra sociedad aún no está preparada para ver en cargos de poder a mujeres jóvenes y es triste porque para nosotras es tres veces más difícil materializar cualquier cosa y nos toca luchar más, pero no nos damos por vencidas, estamos para ayudar y para servir. Eso es un funcionario público. Para nosotras no era una pose, mucho menos un paseo”.

