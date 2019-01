El Gobierno venezolano reiteró hoy que Nicolás Maduro jurará de nuevo como presidente el próximo 10 de enero, al tiempo que expresó su “perplejidad ante la extravagante declaración” del Grupo de Lima que esta misma jornada instó al mandatario chavista a no asumir otro mandato.

Al leer el comunicado, Arreaza tachó como “extravagante” la declaración del Grupo de Lima y consideró que alienta “un golpe de Estado en Venezuela”, un hecho que, señaló, no tiene “parangón en la historia de la región” latinoamericana.

El Grupo de Lima, conformado por representantes de 14 países, pidió hoy a Maduro, un exsindicalista de 56 años, que no jure el cargo que ganó con amplio margen en los cuestionados comicios de mayo pasado, a los que no se presentó el grueso de la oposición por considerar que no había garantía para una elección justa.

Asimismo, aseguró que la declaración se acordó tras recibir el Grupo de Lima “instrucciones del Gobierno de Estados Unidos a través de una vídeo conferencia”.

Por su parte, con un hilo en su cuenta de Twitter, el presidente Iván Duque manifestó su agradecimiento a las “acciones concretas” que Colombia ha presentado contra el gobierno del mandatario venezolano.