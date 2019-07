El joven, que desde hace un año está en Colombia ganándose la vida con la música, hizo llorar al mexicano Mario Domm, como se ve en el video de RCN Radio publicado al final de esta nota, que estuvo de gira en el país junto a sus compañeros de banda.

El cantante le pidió el número de celular pero Beja no tenía, contó el venezolano a Noticias Caracol, y por eso, Domm le compró un teléfono para que se pudieran contactar, pues, según dijo el joven, el artista le prometió que se lo iba a llevar a México para que cantara una canción, que el artista le dio, con la famosa agrupación musical.

No obstante, Beja no tiene documentos y por lo tanto no ha podido viajar.

Precisamente por eso, Domm envió una carta al Consulado de México en Bogotá, publicada por RCN Radio, para que ayude a que se le otorgue un “pasaporte humanitario” al venezolano para que pueda viajar.

“[Beja] Es una persona extremadamente talentosa y quisiera darle la oportunidad que hasta este momento parece que la vida no le ha dado. […] Con amor, les invito a que juntos ayudemos a este talentosísimo ser humano a tomar lo que la vida tiene realmente para él”, dice la carta.

Ahora, el joven venezolano espera poder resolver su situación migratoria para viajar rumbo a cumplir sus sueños.