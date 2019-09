En agosto de 2018 (en el barrio Quintaparedes, centro de Bogotá), la víctima fue arrastrada por más de 7 metros por el vehículo de placas EFK 366 y el conductor solamente se dio cuenta de lo ocurrido porque transeúntes del sector lo percataron del hecho, reseñó W Radio.

Según el medio, el dictamen de las autoridades concluyó que el conductor llevaba el vehículo a alta velocidad (aunque no especificó a cuánto) en una zona residencial, en donde el máximo límite es de 30 kilómetros por hora. Sin embargo, hasta el momento no hay ninguna respuesta de la Embajada.

“La embajada no se ha pronunciado y la aseguradora tampoco porque supuestamente el carro no estaba asegurado. Como son diplomáticos, entonces ellos son los dueños de la vida y no respetan”, dijo un familiar a la emisora.