Definitivamente los estafadores en redes sociales no tienen límites. Resulta que ahora crearon una cuenta falsa del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, para robarse el dinero de la ‘vaca’ de las vías 4G.

Así lo denunció el gobernador a través de sus redes sociales, donde publicó unos pantallazos de un perfil falso en Facebook, muy similar a la cuenta oficial de él, en el que están pidiendo plata para tal fin.

Según se observa en la denuncia, el estafador envía un supuesto número de cuenta que asegura está “autorizado” y hasta pide que confirme la transferencia con un pantallazo.

Sin embargo, al momento de hacer la transferencia, se observa que la cuenta está a nombre de otra persona y no es la autorizada. Así que revise muy bien antes de enviar el dinero.

Rendón informó que ya las autoridades tienen conocimiento del caso y le pidió a los antioqueños estar muy atentos. Los usuarios en redes sociales no dudaron en responder ante esta denuncia y estos fueron algunos de los comentarios:

“La gente enserio cree que un gobernador les va a escribir por Facebook?? Ay por favor”; “Andrés, compártenos el link, la denunciamos todos, de una la bajan”; “menos mal que transfirió como 1000 pesos no más”; “Ojo, suele suceder, a mi me pasó lo mismo y me salí de Facebook”; “un gobernador no te va responder por una red social”; “los malhechores se valen de todo. Qué horror!!!”, fueron algunos de los comentarios.