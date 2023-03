En esos días, cuando Fátima Muriel era supervisora de educación, iba de escuela en escuela reuniéndose con profesores, estudiantes y padres de familia en el departamento de Putumayo. Eran días de una de las épocas más dramáticas del conflicto armado: los primeros años de la década del 2000, cuando paramilitares, guerrillas y Ejército estaban en el pico de la guerra.

(Le puede interesar: Violencia en Colombia “está empeorando”: ONU reveló escalofriantes cifras de 2022)

La alianza es una de las organizaciones de la sociedad civil que estarán a la cabeza de 11 nuevos proyectos lanzados por la Delegación de la Unión Europea en Colombia. Se trata de iniciativas que impulsan la protección de líderes sociales, Derechos Humanos, juventud, equidad de género, fortalecimiento del tejido social, promoción de políticas públicas y construcción de paz en 24 de los 32 departamentos del país. Los proyectos, que recibieron recursos por 12,7 millones de euros (más de 60.000 millones de pesos), involucran a 386 organizaciones, 248 defensores de Derechos Humanos, líderes y lideresas sociales, e impactan a más de 990.000 personas.

“La idea es contribuir a la gobernanza territorial, a un trabajo en red a lo largo del territorio, formando parte del tejido que localmente ayuda a transformarlo. Las organizaciones que más necesitan apoyo son las que trabajan en los entornos políticos y de seguridad más complejos, porque el trabajo que hacen es fundamental para cambiarlos y para mantener activa una visión del territorio en paz. Por ejemplo, de un Putumayo en paz donde un niño o niña pueda imaginarse un futuro que no sea la coca y no sea la violencia, o un Chocó donde los niños tengan un espacio libre de conflicto y pueden proyectarse en un futuro que no han podido tener por circunstancias del conflicto”, le dijo a Colombia+20 el embajador de la Unión Europea en Colombia, Guilles Bertrand.