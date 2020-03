De acuerdo con testimonios de algunos ciudadanos, las filas son bastante extensas y las personas que se encontraban en ellas no estaban conservando la distancia de 2 metros para evitar la propagación del virus.

Según algunos ciudadanos, las sucursales de bancos cercanos cerraron y señalaban los puntos ubicados en Unicentro como alternativa.

Vecinos del sector aseguran que las filas de carros que se ven en la zona son de personas que pretenden hacer diligencias bancarias y abastecerse. Hay que recordar que allí hay un supermercado que funciona las 24 horas, por lo que sería un punto de acopio cercano a los habitantes del norte de la capital.

Sin embargo, exponen algunos capitalinos, las medidas solo permiten que una persona entre por vehículo y el ingreso se regula por turnos. Eso es lo que estaría causado la aglomeración.

En redes sociales también reportaron del tumulto de personas y se quejaron por las medidas tomadas en ese punto.

Acá, algunos de los reportes:

@VickyDavilaH será que los estratos 5 y 6 no les da el virus? Así luce unicentro al medio día de hoy, gente de tercera edad por todo unicentro pic.twitter.com/ZQPYFghPnO

@Bancolombia me acaban de cerrar la puerta en la oficina de unicentro, por que mi cuenta empresarial no es de aca! Mi oficina esta cerrada y mi ejecutivo no contesta pic.twitter.com/7U0gjX9yGB

— Juan Lizarazo (@jlizaraz) March 26, 2020