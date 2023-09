En llamas. Así, terminaron dos camiones pesados que colisionaron en la vía que de Hatonuevo conduce a Barrancas en La Guajira, a la altura del corregimiento de Papayal.

Los vehículos afectados son una tractomula carbonera y un camión cisterna de marca Ford Cargo, que, por reportes preliminares, transportaba combustible desde Maicao, hasta el sur del departamento guajiro.

A pesar de que no se conoce información por parte de las autoridades, según testigos habría dos personas muertas, que se trataría de dos jóvenes que, al parecer, iban en el camión. Sin embargo, esta información está a la espera de confirmación.

El conductor de la tractomula carbonera relató a través de un video conocido por redes sociales, cómo fue el momento del accidente.

“Yo iba detrás de él, lo iba a adelantar. Y cuando me lo voy a pasar, me cierra el camino, me voy apartando a la izquierda y me voy apartando y hasta que hizo que nos fuéramos los dos al monte, me acabó con el carro. Se quemó el carro… pérdida total”, relató el conductor.

“Me destruyó la vida ese man”, finalizó.