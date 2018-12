El mandatario colombiano fijó su discurso en pensar y trabajar por un propósito en común, anhelo que denominó como un ‘Pacto por Colombia’:

“Un pacto que quiero construir con ustedes para que no sigamos anclados en las discusiones de izquierda y derecha, para que no sigamos polarizando, para que no sigamos teniendo en el país esas discusiones, muchas veces bizantinas y mezquinas, que no permiten que pensemos todos hacia un propósito común”, expresó Iván Duque.