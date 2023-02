Las vacaciones de un turista alemán que llegó a Cartagena por sexta vez se vieron frustadas por una mala experiencia que vivió en la ciudad. Jürgen Rolan Franz, de 70 años, aseguró en Blu Radio que fue golpeado por un mototaxista, cuando le pidió que lo llevara de regreso al aeropuerto porque había olvidado un bolso con sus documentos personales.

“Olvidé un bolso pequeño en el taxi del aeropuerto al hostal, era importante porque en el bolso tenía mis documentos, por ejemplo, mi pasaporte […] Cometí un gran error porque le pedí a un mototaxista que me llevara de regreso al aeropuerto para encontrar el taxi, pero el conductor no condujo en la dirección del aeropuerto, sino hasta una zona oscura”, relató el turista a la emisora.

Mototaxista agredió y robó a turista en Cartagena

Rolan Franz, de profesión médico, contó que el conductor lo llevó hasta una zona desconocida y allí lo agredió, lo despojó de sus zapatos, dos celulares y más de 3.500 euros en efectivo (cerca de 18 millones de pesos colombianos). Además, le sacó parte de su ropa de una maleta que llevaba.

“El conductor me tiró de la moto, yo no me podía mover porque tenía una mochila en la espalda de 20 kilos. Me quitó los zapatos, me amarró las manos con los cordones y empezó a esculcarme los bolsillos. Se llevó dos celulares y todo mi dinero en efectivo”, expresó en la entrevista.

Sin embargo, todo no se detuvo allí, pues el extranjero también fue víctima de una agresión por parte del conductor: “Yo intenté defenderme, pero este hombre me golpeó en la cabeza con una piedra y me dijo que tenía que quedarme tranquilo porque si no me iba a ir muy mal”.

El hombre asegura que no ha recibido ayuda por parte de las autoridades de Cartagena y que el hostal donde se estaba quedando lo ha auxiliado económicamente.