Las víctimas de la tragedia de Armero, de aquella fatídica noche del 13 de noviembre de 1985, siguen sin tener tranquilidad sobre las tumbas en las que descansan los restos de sus seres queridos arrastrados por la ola de lodo que acabó con todo el pueblo. Los sepulcros estarían siendo profanados por grupos satánicos y de brujerías, según reveló El Tiempo.

Este tipo de organizaciones se dedican a robar calaveras, fémures, esqueletos y todo tipo de restos óseos para sus rezos y extraños rituales. Los familiares de los sepultados piden a las autoridades que tomen cartas en el asunto y detengan esta práctica que les entristece el alma.

Fernando Montes, de 65 años, perdió en la tragedia a un hijo de 12 años, su padre y su hermano. Este hombre dice que al visitar las tumbas no encuentra nada y el panorama es bastante desolador.

“Sus cuerpos fueron sepultados en tumbas y fosas comunes, pero hoy va uno al cementerio y no encuentra nada de nada. A todos nos duele el corazón, es una situación dolorosa y molesta encontrar las tumbas profanadas”, dijo en entrevista con el citado medio.

Por su parte, Germán Torres es otro ciudadano que perdió a más de 10 seres queridos en la tragedia y dice que en sus sepulcros no encuentra ningún resto óseo: “Ya no nos dan ganas de visitar a nuestros familiares en el cementerio, ¿a qué vamos si no hay nada de ellos? He ido, pero regreso a mi casa muy triste. No nos pueden robar son los recuerdos bonitos de ellos”.

Además, dio más detalles de lo que se está viviendo en el lugar que supuestamente debería ser santo: “Encontramos esqueletos y huesos tirados por todos lados y lo que hacíamos era sepultarlos o meterlos en las fosas comunes que hoy vemos desocupadas porque los brujos y ladrones se llevaron todo”.

Curiosamente, la única tumba que no ha sido profanada es la de Omaira Sánchez, la niña que fue grabada en un video agonizando mientras intentaban rescatarla del lodo. El sepulcro de ella permanece en buenas condiciones, pues a ella le atribuyen milagros, según indicó Alfenibal Tinoco, presidente de Federación para el Desarrollo de Armero, Fedearmero.