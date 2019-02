Los nombres de los secuestrados son Deyson Lozano, Manuel Lozano y Leyson Lozano. Además, el defensor recordó que desde el jueves pasado está desaparecido un mototaxista, del que no confirmó identidad.

Negret aprovechó para hacer un llamado a grupos como las AGC (Autodefensas Gaitanistas de Colombia) a que dejen “a la comunidad tranquila, que la dejen tranquila en Tribugá, en Nuquí […] que no mortifiquen a la comunidad, que no secuestren a la comunidad, que no recluten más a la comunidad”.

Las declaraciones de Carlos Negret a la prensa se pueden escuchar en el siguiente video publicado por la Defensoría del Pueblo en Twitter: