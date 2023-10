La valiente policía se metió en las entrañas del ‘Tren de Aragua’, organización delincuencial que comenzó su actividad ilícita en Venezuela, la cual ha tenido incidencia en en el país, desde hace por lo menos cinco años, tiempo en el que ha desplazado a los capos colombianos.

Esa peligrosa banda estaba apoderada del Chorro de Quevedo, una zona turística ubicada en el centro de la ciudad. La policía infiltrada enamoró a un cabecilla y lo hizo caer, reveló Noticias Caracol.

Durante ocho meses, la patrullera fingió ser una estudiante universitaria e infiltró a la organización. Incluso, enamoró a alias ‘Guillermo’, un peligroso jefe del ‘Tren de Aragua’.

“Al verme, me saluda, me ofrece chicha y, al interactuar un rato con él y al ver que no estoy interesada, me ofrece baretos, sustancias estupefacientes”, recordó la policía en el noticiero sobre la primera vez que vio al señalado delincuente.