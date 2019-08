green

El accidente se produjo por la calzada central de esa importante vía, sentido norte-sur, y el herido de uno de los vehículos fue atendido por los bomberos, que fueron los primeros en llegar a la escena.

Mientras tanto, más de media hora después del choque, la policía de tránsito no había llegado al lugar, lo que provocó un represamiento monumental, si se tiene en cuenta que este sábado 18 de agosto no solo hay más vehículos de lo normal saliendo de la ciudad, sino también ingresando a ella.

El choque se produjo unos minutos antes de las 10 a.m., para que lo tenga en cuenta si va a transitar por esa zona. La policía llegó a dirigir el tráfico hacia las 10:35 a.m. y hacia las 11 a.m. ya habían retirado los vehículos involucrados, aunque el trancón persistía.

En los primeros minutos, luego del accidente, el atasco de tráfico llegó a extenderse desde la calle 170 (sentido norte-sur).