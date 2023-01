El muchacho contó que el siniestro le causó una herida en la pierna, le ordenaron 15 días de incapacidad y, para completar, la moto, que es su medio de transporte, quedó bastante dañada.

(Lea también: Motociclista perdió la vida en vía Medellín-Bogotá al chocar por detrás a una tractomula)

En diálogo con Q’HUBO, Jeison recordó que el accidente ocurrió el 29 de diciembre de 2022 por la avenida principal del barrio El Salado, en Ibagué.

“Yo iba para el barrio Villa Cindy. Prendí la direccional para girar a la izquierda y estaba esperando vía, cuando el carro me pegó por detrás. La novia del conductor decía que arregláramos, pero yo no quise porque estaba lesionado”, dijo.

(Lea también: Sujeto hizo millonario robo a una mujer, se accidentó y fue capturado en Medellín)

Y agregó, que entre gastos médicos y trámites para sacar la moto de los patios gastó cerca de un millón 500 mil pesos.

Añadió que aunque los primeros días el conductor del vehículo le contestó el celular y al parecer tenía voluntad de mandarle a arreglar la moto, luego no le volvió a contestar.

“Ya no contesta las llamadas y deja los mensajes de Whatsapp en visto. El paso a seguir es instaurar una demanda por lesiones personales, no obstante, me preocupa el arreglo de la moto que puede costar unos 2 millones de pesos y en este momento no los tengo”, puntualizó.