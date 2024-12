El caso de Mauricio Leal, asesinado junto a su madre en 2021, continúa dejando detalles que sorprenden a Colombia, pues aunque en fotografías y declaraciones Jhonier Leal hablaba de un profundo amor por su familia, parece que no había una relación muy cercana.

Dúbier Hernández, tío de los hermanos Leal, habló con Focus Noticias sobre la relación entre ellos y aportó nuevas perspectivas sobre los conflictos familiares. De hecho, el familiar expuso los celos y tensiones que existían entre el estilista y su hermano.

Hernández afirmó que Marleny, madre de ambos, tenía una relación más cercana con su hijo menor, lo que creaba ciertas rivalidades entre ellos: “Marleny era todo con Mauricio y Jhonier decía que la mamá no lo quería. Eran celos de hermanos. Mauricio siempre ayudaba a Jhonier, incluso le montó una peluquería”.

El tío también mencionó que los problemas económicos de Jhonier habrían profundizado la tensión familiar. El hombre comentó que el implicado en el asesinato solicitó 300 millones de pesos a Mauricio para solventar deudas, pero recibió una negativa, lo que alimentó una fuerte rivalidad.

“Eso es muy triste porque, supuestamente, Jhonier tenía problemas económicos con el banco, debía plata grande y le había dicho a Mauricio de 300 millones, pero le dijo que no. De ahí para acá venía una rivalidad, por lo que no quiso hacerle el favor de la plata. Él quería estar en el mismo nivel en el que estaba Mauricio, quiso llegar y la suerte no le dio, malos manejos de negocios”, señaló el tío de los hermanos Leal.