El estudiante de la Universidad de Cundinamarca, sede Soacha, golpeado por agentes de la Policía el pasado 4 de septiembre, según video publicado en redes sociales, ni siquiera estaba participando en esas manifestaciones que exigían la renuncia del rector de la institución, informó Noticias Uno.

En entrevista con ese noticiero, el joven denunció que él quedo atrapado justo cuando salía de clase en medio del choque entre manifestantes y uniformados .

Así mismo reveló que tras caer al suelo, inmovilizado por los golpes, los agentes intentaron despertarlo con un arma eléctrica.

“En ese momento ya estaba como un muñequito, en el piso. Lo único que tenía era los ojos abiertos y escuchaba, no me podía mover bien. El policía me empezó fue a electrocutar con el ‘taser’ para que yo me levantara, o sea como para reanimarme con el ‘taser’”, dijo.