Según El Heraldo, en la audiencia preliminar donde se dictó medida de aseguramiento en centro carcelario al acusado de 20 años, la fiscal del caso leyó las declaraciones de la mujer afectada.

La victima contó que cuando su pareja, un patrullero activo de la Policía Metropolitana de Barranquilla, estaba removiendo un tronco que estaba atravesado en la vía, ambos fueron interceptados por los 2 delincuentes que les pusieron un cuchillo en la garganta, se los llevaron hasta un potrero y los obligaron a entregar sus pertenencias.

“Nos quitaron los zapatos y los teléfonos celulares, nos llevaron a la fuerza a una zona enmontada y uno de los delincuentes que vestía un buzo negro me separó de mi acompañante y me dijo: ‘no te voy a hacer nada, pero tienes que hacer lo que yo quiera’”, contó la mujer.

“El criminal me da varias punzadas en el cuello con el cuchillo y me obliga a quitarme la ropa, yo le grito y lloro que por favor no lo haga, que se lleve todo lo que me quitó pero no le importa y me accede a la fuerza”.