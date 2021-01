Cardiles comenzó hace 8 años a practicar con los malabares, hasta el punto que se convirtió en la profesión que le ha permitido sobrevivir en Bogotá.

Ahora, en tiempos de coronavirus, este joven capitalino ve en este oficio su oportunidad para conseguir el sustento para él y para su familia.

“Siempre me he considerado muy independiente y el malabarismo es algo que me apasiona. Entonces, combinando estas dos cosas, adopté la forma para sobrevivir”, le contó el joven a Pulzo.