El hombre, que no se identificó, relató en Blu Radio que estaba entrenando en La Variante cuando vio la aglomeración de personas en el puente. “Decían que era una pareja que se iba a tirar con un niño”, fue lo primero que escuchó.

Dice que optó por orar y pedirle a Dios que no permitiera eso y continuó: “Pedí que no se fuera a tirar y cuando a los 15 o 20 minutos miré, una persona dijo: ‘Uy, qué hijueputa, se tiró’”.

El testigo agregó:

“La persona ya iba por el aire, quedó como agarrada un poquito con la mano izquierda y el cuerpo le ganó y se fue como una paloma, así cuando va serena, se fue al vacío”.

Ezequiel Rodríguez, otro ciudadano que fue testigo, le dijo a Ecos del Cobeima que el diálogo con la madre duró varios minutos pero no lograron evitar la tragedia y que fue “un momento desgarrador”:

“Llegaron psicólogos a decirle que no tomara esa decisión de lanzarse al vacío y menos con el bebé; pero fue inútil, fue un momento desesperante. Yo le pude observar sus ojos llenos de lágrimas, llena de tristeza, no sé qué problemas tendría”.

Jessy Paola Moreno Cruz, de 32 años, llegó hasta ese lugar con su hijo, Nicolás Ceballos Moreno, de 10 años, y se lanzó al vacío pese a que su hijo le imploró que no lo hiciera.

El ciclista, por su parte, relató en la emisora que incluso llegó a pensar que la mujer se había resbalado y que no era su intención lanzarse:

“Yo estaba un poquito lejos, no vi bien. No sé si se resbaló porque estaba la Policía ahí cerquita y dicen que el psicólogo le hablaba, pero ella se fue retirando. Estaba de espaldas al vacío y tal vez se tiró de para atrás o no sé si se resbaló. Yo quité la mirada y cuando volví a mirar ya iba por el aire”.

Los uniformados no lograron convencerla y no pudieron contener el llanto luego de presenciar el momento de la muerte.