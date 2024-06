Sobre las 2:55 de la madrugada, el Servicio Geológico Colombiano reportó un fuerte temblor de 4,4 en la región del Eje Cafetero con epicentro en el municipio de Génova, Quindío, con una profundidad superficial menor a 30 kilómetros.

Usuarios en redes sociales aseguraron que el temblor se sintió en ciudades como Armenia, Pereira, Manizales, Ibagué, Cali y en municipios como Buga, Calarcá, Génova, Quimbaya, Caicedonia, entre otros. En Bogotá se sintió bastante suave.

Precisamente, sobre este temblor hubo varias reacciones de personas, quienes aseguraron en su mayoría que se encontraban durmiendo cuando el fuerte movimiento les interrumpió el sueño y los obligó a levantarse.

“Pensé que era el diablo jodiendo”, “sentí que me movieron la cama”, “pensé que me estaban asustando”, “me caí de la cama” y “pensé que me estaba dando un infarto”, fueron algunos de los comentarios de personas sobre todo en Pereira que sintieron el fuerte temblor.

Unas 2 horas antes, el Servicio Geológico había reportado otro sismo sobre las 12:14 a. m. y de magnitud 2.5 con una profundidad menor a 30 kilómetros, por lo que la sensación fue importante. El epicentro de este movimiento telúrico fue a 13 kilómetros de Ibagué, Tolima.

En algunos edificios, hospitales y hoteles los ciudadanos tuvieron que evacuar y salir a las calles en medio de la madrugada hasta esperar a que pasara el temblor y para prevenir algunas réplicas.

