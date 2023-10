La Secretaría de Tránsito y Transporte de Valledupar sigue estudiando la viabilidad de implementar el taxímetro en la ciudad como parte de los cambios en el servicio de taxi. Esta medida se suma a la posibilidad de aumento de tarifas anunciada por el Ministerio de Transporte hace cinco meses.

La secretaria del sector, Diana Daza, destacó que ambos temas están siendo estudiados en conjunto para determinar la opción más conveniente para los usuarios. “El decreto de taxímetro lo estamos realizando jurídicamente porque hay unas consideraciones de la Resolución N°88918, que no están garantizadas ante toda la organización del gremio de taxista, por lo cual debemos brindar todos los procesos para que quede en el acto administrativo, porque si no, no serviría de nada todo el proceso. Esperamos que la próxima semana ya tengamos avances en este sentido y poder definir si al fin si se va hacer vía taxímetro o se va actualizar la tarifa del taxi”, explicó Daza.

(Lea también: Taxistas recibirán subsidio por Nequi o Daviplata: cuándo aplica y quiénes reciben pago)

De acuerdo con la secretaria, solo se podría implementar un solo modelo de cancelación del servicio al usuario, el cual deberá ser ejecutado por la agremiación de taxistas de Valledupar. “Si se implementa el taxímetro la tarifa sería variable, la cual va a cambiar con el recorrido, con el tiempo de duración, son algunas variables que definiría cuál sería el valor frente al usuario. Mientras que, la actualización de tarifa, se seguiría de una forma plana, fija, única como la actual de $7.200, por eso estamos quemando nuestro últimos cartuchos del tema del taxímetro”, indicó la secretaria de Tránsito municipal.

Finalmente, señaló que si para la próxima semana no se llega a un acuerdo respecto a la implementación del taxímetro, se iniciará el proceso de actualización de la tarifa de taxi, como respuesta a lo planteado por el Ministerio de Transporte. Sin embargo la consulta ya fue tramitada a la Superintendencia de Industria y Comercio para que la entidad respalde la iniciativa y ponerla en ejecución.

Diana Daza, afirmó que la respuesta definitiva para la implantación de uno de los dos métodos, que se consideren más viables para el gremio de taxistas y usuarios, se estará presentado para finales de noviembre.

El taxímetro es un dispositivo electrónico, regularmente instalado en los taxis, con la finalidad de medir la distancia recorrida, solicitada por el usuario, a partir de ahí se puede efectuar el pago por el usuario. Lo que además permitirá no cobrar al pasajero más de lo debido, sino lo justo.

Lee todas las noticias de nacion hoy aquí.