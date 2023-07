La inseguridad en Bogotá no solo es para los ciudadanos que habitan la capital de la República, también lo es para los visitantes que llegan a cumplir con compromisos personales o de turismo a la ciudad. Así le sucedió a una mujer que llegó en la tarde de este martes 4 de julio y fue robada por un taxista.

La señora arribó a Bogotá en compañía de sus dos hijos pequeños, tomó el servicio de transporte hacia el sector del Chicó, en el norte de la ciudad. Cuando iban llegando a su destino, empezó a caer un fuerte aguacero y, en medio del ajetreo por bajar a los menores y protegerlos de la lluvia, el conductor arrancó el carro con dos de sus maletas, según se reveló en Tropicana.

(Vea también: Taxista derribó poste, escapó y provocó un grave accidente en Bogotá que dejó un herido)

“El taxista me deja en Chicó Norte, yo le pido el favor que me saque las maletas y él se queda con dos. Yo creí que el señor que se iba a devolver con ellas, pero no solo se quedó con eso sino que me cobró 42.000 pesos desde el aeropuerto a mi destino”, dijo la víctima en la emisora.

Como si fuera poco el robo, el taxista sacó las pertenencias de la mujer en el maletín y hasta tomó su computador y una tarjeta de crédito con la que hizo compras en un restaurante.

“Traté de ver por las cámaras del edificio las placas del carro y no se pudo localizar. Ahora el señor anda haciendo compras en Soacha en un sitio que se llama La Gallina Criolla con mi tarjeta de crédito por 800.000 pesos. Se llevó mi computador, los pasaportes de mis hijos y el mío, mi billetera y hasta dinero”, contó la pasajera en la cadena radial.

Lee También

La mujer lo que pide es que al menos le regrese los documentos, el computador y que se deje de gastar su dinero. Por el momento, no se ha podido identificar al taxista que cometió este hurto.