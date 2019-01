Al parecer, la usuaria canceló el servicio con un billete de 50.000 pesos, lo que provocó la molestia del conductor. Aunque el hombre la dejó bajar del taxi, con sus dos hijos, le retuvo el coche del bebé en la silla del copiloto, según la denuncia en Facebook.

En el video se aprecia que la mujer está grabado desde la calle, mientras el taxista hace lo propio desde su vehículo de servicio público (de placa WGL 901). Se escucha que la mujer lamenta:

“Este señor, no sé cómo se llama, de este carro y estas placas, arrancó el carro yo queriendo bajar mi coche y no me dejó. Tengo a mi hija en los brazos y a otro niño. Queriéndose llevar el coche porque no tiene sencillo, que no es culpa mía, no me compete a mí. Yo le pago su carrera, si no tiene sencillo no es problema mío”.