El taxista se identificó como Carlos Augusto Jaramillo, de 38 años de edad, y de acuerdo con la emisora Alerta Paisa el hombre portaba en su vehículo un afiche de Gustavo Petro.

Según dijo Jaramillo a ese medio, esta fue la razón por la que el otro conductor lo agredió en vía pública.

“Este señor me tira el carro y me le manda puños porque llevaba publicidad de Petro. Que yo tenía que respetar a los paisas. Se mete al vehículo con esa señora en embarazo para sacarme la publicidad. Me daño el taxi. Se montó como un loco”, explicó el conductor, citado por RCN Radio.

El artículo continúa abajo

Como el otro taxista no fue detenido por la agresión, Jaramillo tomó las placas del carro y así se pudo identificar al propietario.

La emisora dice que el hombre ya interpuso la denuncia ante la Fiscalía por los daños que le ocasionaron al vehículo, y por el riesgo en el que estuvieron sus pasajeros.

Además, Jaramillo hizo un llamado al gremio y a la ciudadanía en general para respetar las diferencias de opinión y no agredir por temas políticos.