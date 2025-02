Por: EL PILON SA

Noticias sobre Valledupar, el Cesar y el vallenato: artículos, videos, fotos y el más completo archivo de noticias de Colombia y el mundo en El Pilón. Visitar sitio

Durante su visita al municipio de San Diego, Cesar, a finales de la semana anterior, el director del Departamento de Prosperidad Social (DPS), Gustavo Bolívar, criticó el funcionamiento del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén) y el impacto que ha tenido, según él, en la vida de los colombianos más vulnerables.

“Ese Sisbén es corrupto, y si por mí fuera lo acabaría”, expresó Bolívar desde el corregimiento de Media Luna, a donde llegó a poner la primera piedra de la pavimentación de ‘la calle de las iglesias’, frente a una multitud que aplaudía.

“Ese Sisbén es imperfecto completamente. Hay alcaldes que meten a su grupo político en una categoría que no merecen para que reciban auxilios, cuando tienen casas de tres pisos, tienen carro y resultamos nosotros pagándole unas transferencias a gente que no las necesitan, pero de la misma manera sacan a la gente más pobre del Sisbén y de las categorías bajas a donde llegan las ayudas porque no tienen los 100.000 pesos para darle al encuestador que es lo que le cobran por meterlo en Sisbén”, afirmó el director.

(Vea también: Avisan a grupos del A al C del Sisbén; tendrán subsidio y saldrá gratis coger Transmilenio)

El Sisbén es el sistema que permite clasificar a la población de acuerdo con sus condiciones de vida e ingresos. Esta clasificación se utiliza para focalizar la inversión social y garantizar que sea asignada a quienes más lo necesitan, de acuerdo con información oficial.

Pero Bolívar manifestó que, irónicamente, ha llegado a casas que podrían ser beneficiarias de mejoramiento de vivienda, pero sus propietarios aseguran que si reciben la ayuda, les sube el puntaje en el Sisbén. “He llegado a casas que tienen el piso de tierra, donde cuando llueve tienen que acostarse sobre el barro. Y les he dicho, ‘Les vamos a hacer un mejoramiento de vivienda’, ¿Y sabe qué me contestan? ‘No porque perdemos el Sisbén’. Imagínese en lo que convertimos nosotros a la gente, en dependientes de una perversidad y es el tal Sisbén”, subrayó Bolívar Moreno.

“Entonces, lo que le decimos a la gente es que pierda el miedo a salir de pobre. Olvídense de ese perverso auxilio pequeñito que no le alcanza para nada. Levante la mano, asóciese con sus vecinos, hagan un emprendimiento y ya hoy les puedo decir que tengo 513.000 millones de pesos para colocarlos entre la gente que quiera trabajar”, continuó.

Lee También

Cambios en el DPS

Estas declaraciones explican parte de los cambios anunciados desde Prosperidad Social, donde solo se mantendrán las transferencias para los adultos mayores, las mujeres cabezas de hogar y las personas en condición de discapacidad. ¿Qué pasará con el resto de la población vulnerable? La entidad los instó a asociarse y emprender para recibir las ayudas económicas del Estado.

“Es muy impopular esto que les voy a decir, pero la gente en vez de recibir 80.000 o 100.000 pesos mensuales, que les alcanzan para unos huevos y un arroz, les vamos a prestar plata para que se vuelvan propietarios de su propio emprendimiento, para que se vuelvan empresarios, y se vuelvan ricos, que pierdan el miedo a salir de la pobreza”, finalizó Bolívar.

¿En campaña presidencial?

Al final del evento, EL PILÓN consultó al funcionario sobre su continuidad en la entidad, luego de presentar la renuncia protocolaria que solicitó el presidente Gustavo Petro a su gabinete, así como su posible aspiración a la Presidencia en 2026. “Estoy pendiente de un charla con el presidente, tengo que hablar con él primero para saber si quiere que lo siga acompañando o si quiere que yo vaya a la campaña”, dijo el director a esta casa editorial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.