Por: LO QUE PASA EN BUCARAMANGA Y COLOMBIA

Loquepasaencolombia.com es un medio de comunicación digital de Bucaramanga, Colombia. Fundado el 21 de septiembre de 2014. Podrás encontrar las principales noticias de Colombia, el mundo, deportes, economía, política, tecnología, cultura, estilo de vida, tendencias y mucho más. Visitar sitio

Como Rubén Darío Hoyos Galván, de 47 años, fue identificado el hombre que fue asesinado a balazos en su propia casa, ubicada en el barrio Corales, comuna 7, en Barrancabermeja. Su hijo lo encontró sin vida en horas de la mañana del pasado miércoles 16 de octubre.

(Lea también: Él era José, el joven que fue asesinado luego de ser citado con engaños por sicarios)

Según los testimonios de los vecinos, entre las 9:00 a.m. y las 9:30 a.m. se escucharon varias detonaciones de arma de fuego, aunque ninguno de los residentes fue testigo directo del ataque. Horas más tarde alrededor de las 11:00 a.m. su hijo llegó a casa y encontró a su padre con varias heridas de bala en su cuerpo, por él ya no había nada que hacer.

Las autoridades presumen que durante ese lapso, Hoyos Galván fue atacado dentro de su hogar. Su hijo, al llegar a la vivienda, lo encontró tendido en el suelo con múltiples impactos de bala.

El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) se desplazó al lugar para realizar la inspección técnica del cadáver y trasladarlo a Medicina Legal, mientras la Policía inició las investigaciones pertinentes para esclarecer los móviles del crimen. Las autoridades no han emitido hasta el momento un comunicado oficial, pero se maneja la hipótesis de un posible caso de sicariato, dada la forma en que se produjo el asesinato.

(Vea también: Joven de 16 fue perseguido y atacado por sicarios: ahora lucha por seguir con vida)

Este homicidio se suma a la creciente ola de violencia que ha golpeado a Barrancabermeja en los últimos meses, generando preocupación y temor entre sus habitantes. La comunidad, consternada, ha exigido a las autoridades locales implementar medidas más efectivas para combatir la criminalidad que parece no dar tregua en el distrito. Sin embargo, la sensación de inseguridad sigue creciendo, mientras los ciudadanos demandan respuestas y acciones concretas para frenar la escalada de asesinatos en la región.

Homicidios reportados en Colombia

El siguiente mapa, desarrollado por Esri Colombia, muestra información de homicidios reportados en Colombia por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.