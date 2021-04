El senador Iván Marulanda, quien pertenece a la Alianza Verde, utilizó su cuenta de Twitter para publicar un mensaje que no cayó muy bien entre sus seguidores y otros miembros de su partido.

El pereirano de 74 años y con una amplia experiencia como político hizo un comentario en el que cuestionó el criterio de los jóvenes y sus decisiones para votar gobernantes.

“Es que oigo y leo jóvenes opinadores señalar con el dedo quién puede ser o no ser presidente, ministro, senador, alcalde, gobernador y me río para mis adentros ¿de dónde estos jóvenes van a saber tanta cosa? ¡Claro que no lo saben! Contaminación ambiental (sic)”, fue lo que dijo sin clemencia.