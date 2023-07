El alcalde de Ibagué, Andrés Fabián Hurtado, lamentó el hecho en el que un conductor de buseta se mete en contravía y a alta velocidad por la carrera Tercera desde la calle quinta hasta la 10.

El hecho causó aún más indignación, tanto para la Administración, como para los opositores a la protesta de transportadores de Ibagué, pues según ellos, los partícipes estarían desmedidos en sus actos durante el paro.

(Lea también: Paro de conductores en Ibagué: no dejaron pasar a ambulancia que llevaba una emergencia)

Según el mandatario, este acto de irresponsabilidad pudo haber causado una tragedia a peatones, vehículos y motocicletas que transitan por esta zona céntrica de la ciudad.

“Yo no quiero pensar que hubiera pasado si estuviera pasando un niño, un adulto mayor, una mujer embarazadita, un ciudadano cualquiera; y ellos aquí se están imponiendo en la ciudad, como si por encima de ellos no hay nada, no, aquí hay ley y se la vamos aplicar toda…”, acotó Hurtado.