El senador le ofreció a Hoyos aspirar por el Centro Democrático a la contienda por la Gobernación de Cundinamarca. Sin embargo, indica La W, es probable que el joven excongresista no acepte el ofrecimiento.

Para nadie es un secreto que la campaña de Hoyos estaba muy adelantada para aspirar al segundo cargo más importante del país. Incluso, se alcanzaron a publicar algunas vallas en puntos de la capital.

Ante el ofrecimiento de Uribe, Hoyos dijo que lo tiene que pensar con calma.

“Yo creo que las cosas en caliente no se pueden tomar decisiones. Voy a dedicarme un poco más a mis hijos y a mis cosas privadas y ya veremos la mejor decisión”, sostuvo a Caracol Radio, y reiteró que no se arrepiente de no haber dejado el Congreso.

El otro cargo que le habrían ofrecido a Hoyos, pero esta vez desde el Gobierno, es para ser cónsul de Colombia en Nueva York. Sin embargo, no hay mayores detalles de esto.

En los próximos días se definiría el futuro del uribista.