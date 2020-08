De acuerdo con Semana, en ese momento (finales de 2019) Benavides era estudiante de bachillerato y le faltaba poco para graduarse, por lo que se sintió identificado con el caso de Cruz, quien falleció luego de que un capitán del Esmad le disparara en medio de unas protestas en la capital del país.

“Duque, no me mates que me quiero graduar”, escribió en ese entonces el joven, quien fue una de las víctimas de la masacre perpetrada en una vereda del municipio de Samaniego, Nariño.