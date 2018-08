Se preguntó si “¿Ese es el pacto nacional?”, pues fue un memorial de agravios, y en cambio sí tomó unos minutos a hacer un homenaje al expresidente Álvaro Uribe.

Me retiro del acto protocolario porque no pude aguantar el inapropiado y agresivo discurso del Senador Macías. Lamento mucho no poder oir el discurso del Presidente Duque. Lo escucharé por televisión. Espero que sea mejor. ¿Ese es el pacto nacional?

— Roy Barreras U1 (@RoyBarreras) 7 de agosto de 2018