El informativo identificó al capitán del Esmad que le disparó a Dilan Cruz como Manuel Cubillos y mostró varias imágenes de archivo con algunas declaraciones que el agente le había dado a medios de comunicación en años anteriores.

Esta es la primera vez que se conoce a través de los medios de comunicación la cara del capitán Cubillos ya que en la entrevista que le dio la semana pasada al programa ‘Los informantes’, decidió que su rostro no fuera visible en cámara. El oficial le dijo a ese programa del Canal Caracol que el sábado 23 de noviembre actuó, según él, bajo los protocolos establecidos para esa unidad especial de la Policía.

Durante esa entrevista, el capitán aseguró todo el tiempo que los hechos que llevaron a la muerte del joven estudiante no fueron planeados, que no recibió la orden de disparar contra él, que lo hizo para dispersar a un grupo de “encapuchados” y que nunca pensó que su escopeta calibre 12, clasificada como un “arma menos letal”, fuera a causar una herida mortal.

El amigo de Dilan Cruz entrevistado por Noticias Uno, que estaba al lado de él en el momento en el que recibió el disparo en la cabeza, contradijo esa versión del agente Cubillos y contó que en el último mes recibió varios mensajes intimidantes diciéndole “que yo no debería haber hablado, que se me va a ir hondo, que me iban a estar vigilando”.

