La Policía de Medellín está en la búsqueda de un ladrón que arrastró a una mujer por el pavimento para intentar despojarla de sus pertenencias. Videos de cámaras de seguridad de la zona dejaron en evidencia el violento ataque.

Cámaras de seguridad del barrio Velódromo en Medellín captaron como un delincuente motorizado arrastró a una mujer por toda una cuadra para quitarle el bolso que cargaba.

El video, que tiene fecha del 13 de septiembre del 2024, muestra a la víctima gritando desesperada por ayuda y aferrada a su bolso. Ante la algarabía, los vecinos salieron a auxiliarla.

En entrevista con Noticias Caracol en vivo, la víctima, una mujer de 22 años, comentó que el ladrón se le acercó por la espalda, le haló el bolso y posteriormente la arrastró por la vía.

“Yo no sabía qué pensar. Dije: ‘me están robando’. Pero no sabía por qué me arrastró. Él era agarrado del bolso y el bolso agarrado a mi brazo“, describió.