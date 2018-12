Rivas hizo pública esa situación a través de su cuenta de Twitter, especificando que le robaron una mochila en la que tenía su computador, una tabla para dibujar y un disco duro. “No me gusta la paranoia, pero tampoco creo en coincidencias”, concluyó el periodista sobre el robo.

