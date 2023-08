En la cárcel La Modelo de Bogotá se albergan historias de todo tipo, incluida la de Juan Carlos Orjuela, un abogado que está preso actualmente y reveló cuál es el libro que más leen los privados de la libertad.

Entre el metal de las celdas y las chapas de seguridad de este centro carcelario se asoma la madera de las estanterías en las que reposan los títulos literarios que a diario solicitan para leer los presos.

Orjuela, quien hace parte de los privados de la libertad es el encargado de custodiar los libros de la biblioteca de La Modelo. Dice que se ha ganado el respeto de su compañeros en la cárcel por conocer muy bien de literatura y recomendarles constantemente nuevas obras literarias.

“Me doy el lujo de asesorar en los títulos bibliográficos, ya me sé todo el inventario de la biblioteca al derecho y al revés. Me puedo dar ese lujo y me respetan por esa función”, dice.

¿Cuáles son los libros más leídos por los presos?

Dentro de las curiosidades que reveló el abogado bibliotecario está la de los títulos literarios más consultados por los privados de la libertad. En primer lugar está el libro que pareciera obvio pero muchos no saben: el Código Penal Colombiano.

¿Por qué es el libro más consultado? Orjuela responde que esto se debe a que la mayoría de reclusos lo hacen para investigar sobre su situación penal. “Es un interrogante, nuestra forma de vivir día a día. Siempre tenemos un interrogante para poder recuperar nuestra libertad o conocer nuestra situación jurídica“, dijo en entrevista para Noticias Caracol.

Pero además, el bibliotecario también señaló que los prisioneros también se interesan por la literatura de Julia Navarro, además de libros como ‘Voces de Chernóbil’ y ‘El poder de la obra’, un libro de autoayuda que incentiva un proceso reflexivo hacia el pasado para sanar y vivir el presente en plenitud.

“[Leer] nos permite reconocer nuestros errores, mirar que hay una segunda oportunidad. Que hay un nuevo proyecto de vida y encontrarle sentido a lo que en el pasado no le encontrábamos“, concluyó Orjuela, quien señaló que cuando cumpla su condena regresará a la cárcel a seguir recomendando títulos a los presidiarios.