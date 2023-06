Una aplicación de citas le apostó a descifrar en qué ciudades de Colombia hay más infieles. Se trata de la plataforma digital Ashley Madison que, aunque guarda discreción respecto a la identidad de los usuarios que se registran, en diferentes listados ha expuesto cuáles son los lugares en los que es más común que las personas busquen amantes.

Los datos de la aplicación indican que, en promedio, un 84 % de sus usuarios se encuentran abiertos a explorar la intimidad en todo su esplendor. Mientras tanto, un 70 % de la población que busca citas en la red prefiere las relaciones no monógamas y un 38 % desea mantener relaciones abiertas sin ningún vínculo.

Cabe decir que la página web fue creada para personas que, a pesar de estar casadas o en una relación, buscan algún tipo de aventura, por lo cual los datos que albergan permiten aproximarse a los lugares con más infieles en el país.

Según los encargados del portal, en Colombia el municipio con el mayor número de infieles es Rionegro y le sigue Medellín. La vida nocturna y el entretenimiento al aire libre son algunos de los factores que, al parecer, favorecen la búsqueda de aventuras en esta zona del país.

Tunja, en el departamento de Boyacá, tuvo un gran ascenso entre los escenarios ideales para infieles y este aparece en el tercer lugar, mientras que en 2022 estaba en el séptimo. El valor histórico y turístico de esta ciudad podría ser uno de los atractivos para los amantes.

En el cuarto lugar está Bucaramanga, capital de Santander, que se mantuvo en esta posición desde el año pasado. Tuluá, en el centro del Valle del Cauca, apareció por primera vez en el listado y se lleva la quinta posición, de acuerdo con la app de citas.

Pereira, capital de Risaralda, reconocida por el clima y los paisajes, es la sexta ciudad del país con más infieles, según este ránking. La capital colombiana también figura en este top 10 y subió una posición respecto al año pasado, por lo que aparece en la casilla siete.

Villavicencio pasó del quinto al octavo puesto, mientras que Ibagué, que antes ocupaba el último lugar empezó a ascender en la lista. La ubicación estratégica de la capital musical de Colombia la convierte en un sitio apetecido por algunos infieles.

La ciudad blanca de Colombia, Popayán, cierra el listado. Aunque la capital del Cauca es famosa por sus fiestas religiosas, ahora también se destaca entre las ciudades con más infieles.

Aunque en Colombia y el resto del mundo muchas personas ahora optan por relaciones no monógamas e incluso fijan acuerdos para vivir experiencias por fuera de la relación, en el país sigue predominando la infidelidad y la mayoría prefiere buscar aventuras a espaldas de sus parejas.

Esto contrasta con la postura de las nuevas generaciones, que están cada vez más abiertas a explorar sus deseos y en algunos casos optan por decir no a la tradicional monogamia. Según los líderes de la app, las personas jóvenes son más abiertas a considerar las relaciones fluidas y con menos reglas.

“El bienestar psicológico, la libertad y la capacidad de experimentación son factores que están motivando a las personas a involucrarse en relaciones no monógamas, abiertas, o de otro tipo. Está claro que aunque la monogamia ha predominado culturalmente, no es el único modelo relacional y las experiencias de nuestros usuarios muestran que, fuera de ella, hay muchos beneficios de los que no quieren perderse”, explicó Christoph Kraemer, director de Comunicaciones de Ashley Madison.