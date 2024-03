Este viernes 15 de mayo, la revista Cambio reveló que 9 días atrás hubo reunión entre el presidente Gustavo Petro y la fiscal (e) Mancera, quien está al frente del ente investigador y acusador desde que salió Francisco Barbosa.

Luego de dichas revelaciones, Martha Mancera hizo una rueda de prensa en la que intentó explicar qué sucedió en esa charla que se trataría del primer acercamiento de ella y el presidente, pues es bien sabido que entre ellos dos ha habido múltiples acusaciones en los últimos dos años.

La fiscal encargada aseguró frente a los medios de comunicación que “los temas que se tratan tienen que ver como la Fiscalía responde sobre el tema del proceso de paz”.

Además, le bajó el tono a la reunión asegurando: “El presidente no deja de ser presidente, primer punto. Puede uno reunirse en cualquier parte, y es con la figura del presidente de la República. Segundo, la reunión fue entre el presidente y la suscrita, solo los dos, sin nadie más. Tenía que ver con temas de los que estamos hoy hablando sobre el tema del proceso de paz, sobre todo en aquellas órdenes de captura de las que solicitaron la suspensión”.

La fiscal (e) Martha Mancera no quiso confirmar ni desvirtuar si en la reunión secreta que sostuvo con el presidente Gustavo Petro estuvo presente Laura Sarabia, quien está siendo investigada por la Fiscalía. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/xWIeuZz5Q1 — Revista Semana (@RevistaSemana) March 15, 2024

Sin embargo, el reporte Coronell de este viernes, publicado en W Radio, asegura que no fue así. Citando al presidente, el periodista dijo que la reunión entre Petro y Mancera fue para hablar de temas que conciernen a la encargada del ente acusador.

“Según Petro, esta duró apenas 10 minutos y el tema principal fue la seguridad de Martha Mancera una vez sea retirada de la Fiscalía General de la Nación”, dijo Coronell.

Sin embargo, lo curioso es que la intervención del presidente en este hipotético caso no es necesaria, pues todas las personas que pasan por el máximo cargo de la Fiscalía tienen derecho perpetuo a esquemas de seguridad.

El mandatario, dice Daniel Coronell, también confirmó que Mancera aseguró tener premura por retirarse del cargo, razón por la que hablaron de la elección de la nueva fiscal, que para ese momento (6 de marzo) no había sido elegida y había dudas de quién quedaría.

Las dudas también surgen porque tanto Mancera como Petro confirmaron que en el sitio de la reunión —que fue la casa del ministro de Justicia, Néstor Osuna— también estuvo Laura Sarabia, quien está siendo investigada por la Fiscalía. El presidente, según la revelación hecha en W Radio, no le dio tanta preponderancia a su presencia, mientras que la fiscal (e) dijo: “La reunión con el presidente de la República fue eminentemente en el marco de las funciones de la Fiscalía General de la Nación. Y fue con él con quien yo conversé y no en presencia de ninguna otra persona. Ni se tocaron temas distintos que no sean los que tienen que ver con el Estado colombiano”.

