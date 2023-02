Muchas y reiteradas son las quejas y preocupación de los armenios en general por el creciente número de habitantes de calle, la mendicidad, el consumo de estupefacientes y la inseguridad que este flagelo trae consigo.

En el municipio desde el año 2017 existe una política pública de habitante de calle concebida con el objetivo de dar cobertura en salud a estas personas, procurar la reintegración al seno de la familia y la investigación con respecto a las condiciones que les rodean.

En este sentido, la secretaria de Desarrollo Social de Armenia, Jenny Gómez Betancourt, explicó que en articulación con otras dependencias ha venido realizando una actualización de esta política pública, buscando aterrizar a la realidad social y teniendo en cuenta los diferentes factores que confluyen en esta problemática que en los últimos años ha tenido muchos cambios. Pero paralelamente, trabajan en su implementación, bajo el precepto fundamental de garantizar los derechos de las personas en condición de calle.

Es así que, desde comienzos de la actual administración, se viene trabajando con unos grupos interdisciplinarios, de trabajadores sociales, profesionales de la salud y gerontólogos, que con el apoyo de las secretarías de Gobierno y de Salud, y en algunos casos la Policía de Infancia y Adolescencia, que se han denominado los “Equipos Cuyabros”, y hacen recorrido por las calles y puntos focalizados donde se ha detectado presencia mayor de este flagelo, en el día y la noche.

“Con estos recorridos permanentes lo que se busca es identificar las diferentes problemáticas que los puedan estar afectando y la forma de garantizar los derechos de estas personas de recibir atención en salud, tener su documento de identidad y a restablecer los lazos con sus familias, todo ello en la medida que lo permiten”, apuntó la secretaria.

De acuerdo con las mediciones realizadas por la alcaldía municipal, en Armenia existen 1.000 personas en situación de calle, las cuales están debidamente identificadas y caracterizadas, y cerca de un 50 % son adultos mayores en situación de abandono.

Así mismo, en la ciudad se viene presentando otro fenómeno que es el aumento de habitantes de calle de nacionalidad extranjera, los cuales no son registrados en las bases de datos de la alcaldía municipal.

Lo anterior, según respondió la funcionaria, debido a que no es competencia del ente territorial atenderlos, y por ello la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Acnur, ya viene realizando un trabajo de identificación, seguimiento y atención a esta población en todo el país.

De igual manera, el año pasado en Armenia se inauguró el centro de atención integral para los habitantes de calle, el cual busca la rehabilitación, desintoxicación y retorno a la sociedad de manera productiva y digna, además de restablecer los lazos con las familias para el retorno a los hogares.

Con este programa, el año pasado se logró vincular a la vida laboral a 4 personas directamente con la alcaldía municipal, 4 más trabajan como taxistas, 3 laboran en el parque temático Panaca y otros tantos en diferentes labores agropecuarias y del sector comercial en el Quindío y en Pereira.

Aclaró la funcionaria que esto es un proceso dispendioso, lento y, sobre todo, voluntario por parte de los beneficiados, en el que, así como se han tenido algunos logros, se tienen muchos fracasos, donde la personas desisten, pero no por ellos se les cierra las puertas.

Durante esta vigencia no se ha restablecido el contrato con los operadores de este Centro de Atención integral y se encuentra cerrado, mientras se surten los procesos contractuales.

Caracterización de los habitantes

Con respecto a la caracterización de los habitantes de calle en Armenia, el sicólogo, magíster en educación y desarrollo humano, Julio Velasco Morales, fundador y director de La Casa del Peregrino, hogar de paso de carácter particular con ya 22 años de funcionamiento en Armenia, explicó que los habitantes de calle en la ciudad se pueden clasificar en varios grupos:

Los primeros son algunos que son recicladores y consumidores de sustancias sicoactivas y que duermen en la calle. Otros son los adultos mayores que han sido jornaleros y cosecheros que ya estando enfermos no les dan trabajo en las fincas, y que no les gusta o no tienen la posibilidad de ingresar a hogares geriátricos, pero que, además, están en situación de abandono por sus familias.

También están aquellos habitantes con diferentes tipos de enfermedades siquiátricas, que no son atendidos de forma adecuada por el sistema de salud.

“También hay niños y adolescentes, que afortunadamente no son muchos, ya que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar; Icbf, ha venido adelantando un trabajo eficiente en ese sentido”.

De otro lado, Velasco Morales afirmó que hace unos 15 años este fenómeno era exclusivo del centro de la ciudad, pero que en la actualidad se ha trasladado a todos los barrios de Armenia.

De todas maneras, sí hay sitios focalizados, caracterizados por la cercanía a los expendios de vicio (ollas) y a chatarrerías, ya que en estos sitios ellos venden materiales de reciclaje y elementos como cables de cobre, tapas de alcantarillas, entre otros elementos.

En este sentido, el secretario de Gobierno de Armenia, Jorge Andrés Buitrago Moncaleano, dijo a este medio que durante el segundo semestre de 2022 se realizaron cerramientos a 8 establecimientos donde compraban estos elementos robados y que se viene adelantando con estos comerciantes un trabajo de sensibilización para que no compren estos artículos y no fomenten el consumo de estupefacientes y los robos.

“En Armenia, se pueden identificar algunos focos de presencia de habitantes de calle en sectores como el puente La Cejita, la calle 20 por el sector del barrio San José, algunas calles cerca del CAM y cerca del terminal de transporte”, agregó.

Campaña

En Armenia se viene adelantando una campaña denominada “No des limosna, dona” para concientizar a las personas a no dar limosna, ya que la mayoría de las veces este dinero o elementos regalados son utilizados para comprar estupefacientes.

Por el contrario, se invita a que hagan donaciones, a través de las diferentes fundaciones que dan acogida, alimento, orientación y acompañamiento en los procesos de resocialización.

Con el mismo propósito y en convenio con el sector comercial se han ubicado alcancías en algunos establecimientos, donde las personas pueden depositar el dinero y los comerciantes se hacen cargo de hacer llegar a las diferentes fundaciones.