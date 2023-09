El registrador local del municipio de La Sierra, en el sur del departamento del Cauca, Carlos Bermeo, fue amenazado de muerte por sujetos hasta el momento desconocidos. La intimidación ocurrió cuando el funcionario salía de su oficina en horas de la noche.

El delegado de la Registraduría en este departamento, Óscar Fredy Paz, señaló que “es una persona competente, de muchos años de experiencia en nuestra entidad. Entre otras cosas, nunca ha realizado unas elecciones en ese municipio. No entendemos por qué desconocidos o grupos ajenos al proceso electoral estén realizando este tipo de amenazas”.

El funcionario agregó que “le dijeron que no podía hacer elecciones en el municipio del departamento donde disidencias de las Farc atacaron a tres municipios en una misma noche, que se tenía que ir de la localidad so pena de las consecuencias que se puedan dar por no retirarse del proceso electoral”.

En este municipio se han conocido también graves amenazas contra el alcalde Miller Hurtado y la candidata a la Alcaldía local, Yody Jurado.

El secretario de gobierno del Cauca, Diego Aguilar, reiteró que “rechazamos desde el gobierno departamental todo este tipo de intimidaciones que generan un riesgo, en este caso, para los funcionarios de la Registraduría. En los Comité de Seguimiento Electoral hemos venido analizando las problemáticas y tomando las medidas necesarias”.

A nivel nacional, este es uno de los departamentos con mayores riesgos para los candidatos a raíz de los múltiples hechos de violencia que se han intensificado en los últimos días, especialmente por las acciones de grupos armados al margen de la ley, entre estos disidencias de las Farc y el Eln, ambos en procesos de acercamiento y diálogos con el Gobierno Nacional.