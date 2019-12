View this post on Instagram

AQUÍ LA CARTA QUE ME HIZO LLEGAR MI MAMÁ Tengo toda la intención de entregarme a las autoridades y colaborar para esclarecer los hechos, involucrando a todos los responsables. Solo quiero garantías, porque fui condenada a una pena por fuera de lo legal y con vulneración de mis sagrados derechos Constitucionales. Dentro del proceso por el cual me condenaron omitieron y/o le restaron valor a unos poderosos videos, entre otras irregularidades, donde se ve a los mismos funcionarios de policía que me hicieron el allanamiento en mi sede política sacarse de sus chaquetas las pruebas ilegales por las cuales me condenaron, jamás el magistrado que me juzgó indagó, como era su deber, de dónde provenía ese montaje o quiénes lo pagaron o dieron esa pruebas falsas, etc. Al igual cómo hicieron con mi hija con su captura donde vulneraron todos sus derechos y la expusieron injustamente al escarnio público. Solo pretendo, reitero, se me juzgue legalmente y se me respeten mis sagrados derechos para someterme al imperio de la Ley. Ya estoy buscando legalmente la forma para llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que sea esta respetable entidad quien garantice en mi caso un juicio justo con apego a la Constitución y la Ley, y no por señalamientos e intereses políticos y económicos.