Este fue el trino del congresista, apenas unos minutos después de anunciarse el deceso del muchacho de 18 años:

En memoria de Dylan creo que nadie debe ir a hablar mañana con el Presidente. https://t.co/k7NA0OVu5U — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 26, 2019

Petro ya había declinado la invitación a hacer parte del diálogo, señalando que este debía ser con el comité organizador, cuyo reclamo también se atribuyó:

“Agradezco la invitación, pero, por ahora, el diálogo debe ser con el Comité de paro nacional; él representa nuestro sentir hoy”

No obstante, el también excandidato presidencial también hizo un llamado a no responder violentamente a la muerte del joven: “Sepamos guardar el aliento y no reaccionar de la misma manera que el Esmad”, escribió.