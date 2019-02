No obstante, después de una investigación de Semana en la que asegura consultó a “numerosas fuentes”, entre ellas, allegados de la mujer (de 32 años), Policía, Fiscalía y médicos, la revista desvirtuó la versión del mandatario Guillermo Jaramillo sobre el ‘gota a gota’.

Incluso, antes de entregar las razones por las que Jessy Paola se lanzó al vació desde una altura de 100 metros, en el puente la Variante de la capital tolimense, el medio reveló que la decisión de suicidarse con su hijo (de 10 años) la tomó 15 días antes.

Por sus indagaciones, la revista también pudo establecer la férrea decisión que había tomado la mujer, porque, según la publicación, amarró a su cuerpo al menor con una correa y una cobija, y ni siquiera escuchó sus súplicas.

La lamentable determinación de Jessy Paola la plasma Semana en un estremecedor pasaje de su crónica, en el que relata cómo el niño, mientras le daba besos y acariciaba el rostro de su mamá, le decía:

“Mamita, no lo haga por favor. No me quiero morir, dele la mano a los policías que la quieren ayudar”.