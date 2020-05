green

Doña Indira Palomeque, vendedora de pescado y otros alimentos en Quibdó (Chocó), estremeció a miles de colombianos luego de que se viralizara en redes sociales en video con su testimonio cuando un periodista de su región la abordó para preguntarle por la caída de sus ventas como consecuencia de la cuarentena nacional.

La mujer confesó que le debe cerca de 6 millones a los gota a gota y que eso es lo que más le preocupa, porque no les ha dado un solo peso desde que se decretó el aislamiento obligatorio y sus ingresos se fueron al piso. De igual manera, la señora insistió en que en el Chocó no se ven las ayudas que tanto promociona el Gobierno a través de la televisión y que lo que más necesita ella es que en el mercado en el que vende pescado y otros alimentos regrese la normalidad.

El video que protagonizó doña Indira hizo que los medios de comunicación centraran su atención en el Chocó, para ver de qué manera está afrontando la comunidad este tiempo de cuarentena tan complicado para una región en la que abunda el desempleo y la informalidad.

Blu Radio se comunicó con el Departamento Nacional de Planeación y descubrió que doña Indira Palomeque no aparece como beneficiaria de las ayudas económicas que diseñó el Gobierno durante la cuarentena porque ella no está registrada en el Sisbén desde el 2010.

En ese caso, la base de datos del Sisbén es una de las más importantes a la hora de definir qué colombianos son los que aplican para recibir el Ingreso Solidario de 160.000 pesos que el Gobierno está entregando a millones de familias desde hace algunas semanas.

“Yo no necesito mercados, yo no me estoy muriendo de hambre, las deudas son las que me tienen con un dolor de cabeza que voy a cometer una locura. O me voy a matar o no sé”, aseguró con angustia la vendedora chocoana cuando habló este jueves con esa emisora.