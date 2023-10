En noviembre se conocerán los informes definitivos que determinarán las causas del colapso de la antigua estructura del puente El Alambrado, siniestro ocurrido el 12 de abril del año en curso.

Mauricio Vega Lemus, gerente de Autopistas del Café, reveló que se tienen 2 informes preliminares, tras la contratación de 3 firmas que se encargan de investigar los motivos de la caída del paso entre el Pacífico y el centro del país por el Valle del Cauca y el Quindío.

(Vea también: Campesino murió luego de sufrir convulsiones en su casa; fue auxiliado pero no sobrevivió)

La afirmación la hizo durante el acto de cierre de la veeduría que se encargó de vigilar y realizarle seguimiento al trabajo de rehabilitación del recién instalado puente que nuevamente entró en funcionamiento el pasado 12 de octubre.

“Hay varios frentes abiertos encargados de determinar las causas, nosotros tenemos 3 firmas contratadas que trabajan sobre las causas del colapso, pero ya tenemos un informe preliminar de 2 de ellas, la idea es que en noviembre tengamos los informes definitivos”, advirtió Vega Lemus.

Al ser indagado sobre la demora de los mismos, el directivo expresó que “se prolongó debido a los ensayos de laboratorio en Estados Unidos, de elemento por elemento del puente, analizando incluso los computadores de los vehículos que se encontraban en pleno colapso”.

En referencia con algunas hipótesis de un supuesto atentado terrorista cuando cruzaban vehículos de las fuerzas armadas, explicó: “Cualquier pronunciamiento antes de tener esos informes definitivos sería irresponsable, no obstante, considero que no hay que descartar ninguna hipótesis hasta que sean los expertos los que le digan qué pasó”.

(Lea también: Dilian Francisco Toro ganó la Gobernación del Valle del Cauca y mandará por segunda vez)

Vega Lemus informó que la Sociedad de Ingenieros fue contratada por la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, para emitir también un dictamen. “Entiendo que la Fiscalía hace su propia consulta, vamos a ver en qué concluye todo esto”.

Puntualizó: “Yo me ratifico en lo que dije en un principio cuando se dio lo del siniestro, por los estudios, por las inspecciones que le habíamos hecho al puente, los mantenimientos, el estudio que teníamos de un mes antes de la emergencia y es que el puente no tenía por qué caerse por sí solo. El mantenimiento que se le daba, incluso por encima de lo que establecía la normatividad, nos hace pensar que no debía colapsar de repente, que alguna causa externa tuvo que influir, pero es mi convicción personal”.

Rumores infundados

“El nuevo puente El Alambrado fue rehabilitado, cumple con todas las normas, así como con las pruebas técnicas exigidas por la interventoría de la concesión, la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, y el ministerio de Transporte”, así respondieron desde Autopistas del Café a algunos interrogantes que se dieron a conocer de la estructura, pero en especial, a partir de unas imágenes que circularon en redes sociales y grupos de Whatsapp, donde una formaleta o lámina metálica aparentemente se mostraba despegada.

Ante esta situación en específica, desde la concesión de la vía que comunica al Pacífico con el centro de Colombia, por medio del Valle del Cauca y Quindío, donde salvaron a dos hombres en el río Quindío, resaltaron: “Algunas personas se han preguntado por la lámina que se ve debajo del puente El Alambrado, desde Autopistas del Café les contamos que esa fue la formaleta que se utilizó para vaciar el concreto, por lo tanto, no tiene ninguna función estructural, cumplió en su momento en esa misión”.

(Vea también: Ella es Jenny Suárez, la niña de 12 años que necesita de un transplante para poder vivir)

Agregó: “Si esta lámina presenta alguna deformación es totalmente normal y no representa ningún peligro. El puente cumplió con todas las pruebas técnicas exigidas por la interventoría de la concesión, la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, y el ministerio de Transporte, demostrando su seguridad y gran calidad”.

Otras aclaraciones

Desde la firma se entregaron otras respuestas en relación con la estructura que se rehabilitó el pasado 12 de octubre, cuando se cumplieron 6 meses del colapso de la estructura antigua y que generó crisis en materia económica, comercial, social y demás en la zona y el país.

En primer lugar, se refirió al color de la infraestructura, donde afirmaron que “la estructura del puente es de acero, su color obedece a este tipo de material. Para permitir un comportamiento óptimo, garantizar la durabilidad de la estructura del puente y evitar que el acero utilizado pierda sus propiedades o se deteriore, no puede pintarse”.

Lee También

Respecto a si es vieja o si se había usado en otros sectores, “no, la estructura es totalmente nueva, tuvimos la suerte de tener acceso a ella ya que estaba lista para ser armada e instalada”.

En ese sentido, Mauricio Vega Lemus, gerente de Autopistas del Café, reveló el día de la rehabilitación a NUEVA CRÓNICA QUINDÍO que el paso es moderno y su vida útil “estaría por encima de los 100 años”.

De otro lado, revelaron que se contrató a una firma consultora para ejecutar los diseños del puente cumpliendo con la normativa vigente: “Los diseños fueron aprobados por la interventoría del proyecto y la ANI, y superan con creces todas las normas técnicas sobre este tipo de estructuras”.

Costo de peaje

Finalmente, en referencia a si subirá el costo del peaje destacaron que no, y que las noticias que circulan sobre un incremento no son ciertas.

“Las tarifas de los peajes de Autopistas del Café permanecen en los mismos valores, aprobados por el Gobierno nacional a principios del año 2023, como lo establece el contrato de concesión”.

(Lea también: Capturaron a 3 delincuentes dedicados al raponazo de cadenas de oro en Armenia)

Seguirá el trabajo social

A pesar de que se terminaron las obras de rehabilitación del puente El Alambrado, los trabajos sociales de Autopistas del Café van a continuar.

Mauricio Vega Lemus, gerente de la concesión, expresó que se trabajará en alternativas para Caicedonia y Sevilla, municipios del Valle del Cauca, “se hará intervención de una escuela, así mismo estudiamos un proyecto para fortalecer una de las parroquias de La Tebaida”.

Lee todas las noticias de nacion hoy aquí.