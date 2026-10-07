Por: EL PILON SA

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La reciente visita de Ana Lucía Pineda, primera dama de Colombia, a París ha estado en el centro de la atención pública, luego de que se generaran dudas sobre los recursos empleados para financiar su viaje durante la Semana de la Moda. En respuesta a los interrogantes, Pineda expresó de forma tajante en redes sociales que "pagué todo con recursos propios. Puedo ir a París y a donde quiera en el mundo con mi plata", mensaje que publicó en un comentario en el Instagram de La Silla Vacía, medio digital que reportó los cuestionamientos.

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Estos señalamientos surgieron principalmente desde el Pacto Histórico, partido de oposición, representado por el senador Alejandro Ocampo, quien ocupa la segunda vicepresidencia del Senado. Ocampo solicitó al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) información detallada sobre los gastos asociados al desplazamiento de la primera dama. Entre los puntos que pidió esclarecer están el motivo y la naturaleza del viaje, así como el detalle de quién asumió costos como tiquetes, alojamiento, alimentación y transporte. Además, buscó determinar si Pineda recibió viáticos, si hubo uso de recursos públicos o si alguna entidad ajena, como empresas, fundaciones o gobiernos extranjeros, financió la agenda total o parcialmente. El senador también pidió los nombres de los funcionarios y el personal de seguridad que la acompañaron, junto con el valor total de los recursos públicos implicados, respaldados con los soportes correspondientes.

Como referencia, Ocampo mencionó la gestión de ayudas para los afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto, ya que, según el senador, Pineda estuvo a cargo de canalizar donaciones y, pese a haber hecho una solicitud formal de información sobre los recursos recaudados al finalizar agosto, afirmó que aún no recibió respuesta por parte de Presidencia. Esta situación fue citada como contexto para insistir sobre la transparencia en el reciente viaje de la primera dama.

De acuerdo con la información reportada por La Silla Vacía, Ana Lucía Pineda ya regresó a Colombia tras cumplir compromisos en París asociados con Asodamas, entidad que agrupa primeras damas y gestoras sociales. Su presencia estuvo ligada al proyecto ‘Territorios Vivos’, enfocado en impulsar el trabajo de más de 40 artistas, diseñadores y artesanos colombianos en la prestigiosa vitrina de la Semana de la Moda. Junto a Pineda asistieron otras gestoras sociales, como Milena Serrano Loaiza y Jimena Toro, quienes también compartieron su experiencia en Francia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién costeó el viaje de Ana Lucía Pineda a París durante la Semana de la Moda?

De acuerdo con información citada por La Silla Vacía y la propia declaración de Ana Lucía Pineda, la primera dama afirmó que cubrió todos los gastos de su desplazamiento a París con recursos propios y negó haber utilizado fondos públicos o financiación externa para tal fin.

¿Cuál fue el objetivo de la visita de la primera dama de Colombia a la Semana de la Moda en París?

La agenda de Ana Lucía Pineda en París estuvo vinculada con Asodamas y el proyecto ‘Territorios Vivos’, cuyo propósito fue promocionar en la Semana de la Moda el talento de artistas, diseñadores y artesanos colombianos, presentando el trabajo de más de 40 exponentes nacionales ante la comunidad internacional.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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