Una de las carreras más apetecidas y con mayor cantidad de estudiantes en las universidades colombianas es la de derecho, que se encuentra en cuna buena parte de las instituciones en todos los departamentos.

Aunque un requisito obligatorio para los profesionales en esa materia es obtener su tarjeta profesional, también deben cumplir con otro requerimiento legal antes de obtener su cartón y sin el que no podrán trabajar en el país.

Centenares de abogados egresados deberán presentar un examen de conocimientos, que fue institucionalizado desde el año 2018 y hasta la actualidad, mediante una ley que estimó que ese sería un requisito obligatorio para el grado de los estudiantes.

Si bien los egresados deben haber concluido todas sus materias, presentar sus posgrados y su trabajo de tesis para convertirse oficialmente en abogados, también deberán cumplir con este examen mandatorio.

Qué pasa si no aprueba examen para graduarse abogado en Colombia

Si el estudiante no lo aprueba “no puede ejercer la profesión”, expresaron en el programa ‘6 AM hoy por hoy’, de Caracol Radio. Adicionalmente, perder ese examen implica que el postulante no recibirá su tarjeta profesional.

Quienes estén obligados a presentar ese examen, luego de la aprobación de la ley y tengan su tarjeta profesional vigente, podrían perderla si no superan esa prueba.

La buena noticia para los aspirantes es que pueden presentar ese examen hasta que lo pasen, pero no podrán ejercer su profesión hasta que lo aprueben.

Cuándo será el examen para egresados de derecho en Colombia

El Concejo Superior de la Judicatura fijó la fecha de presentación del mismo el próximo 28 de mayo, en todo el país.

